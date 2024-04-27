الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل فريق الأهلي لربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة "BAL"، بعد الفوز على أهلي بني غازي.

وفاز الأهلي على نظيره بني غازي بنتيجة 87-76، حيث انتهى الربع الأول بتقدم الأحمر 25-21، واستطاع فريق بني غازي التقدم في الشوط الثاني 45-42، ولكن عاد الأحمر في الشوط الثالث 69-63، قبل الحسم في الشوط الرابع والمباراة.

وتضم قائمة سلة الأهلي في بطولة BAL كلا من: باتريك جاردنر - عيسى ليونز - محمد أبو النصر - مروان سرحان - عمرو الجندي - برنس علي - مصطفى مكاوي - عمر طارق - كريم حاتم - أحمد مهيب - سيف قيدار هنداوي - توني ميتشيل - إيهاب أمين.

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