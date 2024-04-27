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"خايف نندم".. تعليقات الجمهور على أداء الأهلي في الشوط الأول أمام مازيمبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علقت الجماهير على أداء الأهلي في الشوط الأول، أمام مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً.

وكتب أحد المشجعين: "لاعيبة الأهلي لو مصعبتهاش علينا متبقاش لاعيبة الأهلي".

ونشر مشجع آخر تعليقاً على فرص الأهلي المهدرة في الشوط الأول: "ماتش مسيطرين فيه طوال الشوط الأول، ومش عارفين نسجل".

وأعرب أحد الجماهير عن قلقه من إهدار الفرص في الشوط الأول، معلقاً: "خايف نندم على الفرص دي كلها".

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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