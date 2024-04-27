كولر: مازيمبي لم يشكل أي خطورة علينا.. وسنحتفل اليوم بالتأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وسام محمد:

أبدى المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، سعادته بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سعداء بالفوز بهذه النتيحة، والمباراة كانت صعبة جدا والنتيجة لا تظهر مدى صعوبتها، اللاعبون قدموا مباراة كبيرة للغاية، أجريت تغيير واحد فقط، ومازيمبي لم يشكل أي خطورة علينا، وصنعنا فرصا كثيرة وسجلنا 3 أهداف وهذا شيء يسعدني".

وأضاف: "مصطفى شوبير قدم أداء كبيرا للغاية خلال هذه البطولة، والشناوي لم يتدرب معنا وسيدخل تدريجيا خلال الفترة المقبلة، وما زال الوقت أمامنا حتى المباراة النهائية وسنقيم الوضع".

وواصل: "جمهور الأهلي عظيم وسعيد بتواجدهم معنا، وعملت في أماكن كثيرة ولم أر مثل هذه الجماهير، دائما يساندوننا في الأوقات الصعبة، وأتمنى أن يحضر عدد أكبر في مباريات الدوري ويعطوها نفس الأهمية حتى لا يتراخى اللاعبين".

وأردف: "سنحتفل اليوم بتأهلنا، وغدا سنطوي الصفحة وأقوم بتحليل المباراة مع اللاعبين، والعمل على المباراة المقبلة".

وأكد: "في مثل هذه المباريات، لا بد أن أتحدث مع اللاعبين كثيرا حول أهمية اللقاء، ونكون أفضل من مباراة الذهاب، ونستغل كل الفرص وهذا ما ظهرنا به".

وأوضح: "نتدرب على تكتيك دفاعي معين، ولكن دائما يحدث خلل عندما يتم تغيير لاعب في المنظومة الدفاعية، لكن مازيمبي كان يلعب على اللعبة الذي جاء منها هدف منذ بداية المباراة، و أحييهم على ذلك، لكني دائما أتحدث مع اللاعبين عن أهمية التمركز داخل منطقة الجزاء ومراقبة الخصم بشكل جيد".

واختتم المدرب السويسري: "الأفضلية النفسية تكون عند الجمهور والإعلام، الترجي فريق جيد هذه النسخة، وسأبدأ في مشاهدتهم خلال الأيام المقبلة، فريق مثل الترجي فاز ذهابا وإيابا فلابد أن نحترمه".

الجدير بالذكر، يواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس والعودة في القاهرة.