اليوم.. الزمالك يواجه الترجي في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والمقامة حاليا في الجزائر.

وتأهل فريق يد الزمالك إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره فريق أمل سكيكدة الجزائري بنتيجة 30-26 في نصف النهائي، بينما

تأهل الترجي التونسي على حساب فريق الأهلي بعدما حقق الترجي الفوز على الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 25-21.

موعد مباراة الزمالك والترجي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك و الترجي التونسي بنهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة .

وخاض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مرانه الختامي استعداداً لمواجهة الترجي التونسي، مساء أمس الجمعة، وشهد المران تنفيذ العديد من الجمل الفنية والخططية، التي شرحها الجهاز الفني بقيادة مجدي أبو المجد للاعبين، في المحاضرة الفنية، قبل التحرك من فندق الإقامة، وسط حالة تركيز قصوى من كل اللاعبين.

وخاض ثلاثي حراس المرمى، محمود خليل "فلفل" وأحمد مجدي وهشام السبكي، تدريبات قوية تحت قيادة محيي صلاح مدرب الحراس، بجانب خوض وحدة تدريبية بالكرات الصغيرة "تنس الطاولة" لزيادة دقة التصديات.

وحرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق بالجزائر، على حضور المران، لمساندة الجهاز الفني واللاعبين، واطمأن على كافة الأمور من حسن يسري رئيس الجهاز.

وفي نهاية المران، اجتمع الجهاز الفني واللاعبين، للتعهد على تحقيق أقصى ما لديهم أمام الترجي التونسي، لتحقيق اللقب الأفريقي.

قائمة الزمالك ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، ومجدي أبو المجد مديراً فنياً، وإيهاب محسن مدرباً عاماً، ومحيي صلاح مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي أبو وردة إدارياً، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكاً، وعلاء الدين أحمد محللاً للأداء، ومحمد علي مسؤولاً للمهمات.