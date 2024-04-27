"مفيش لاعب يبطلهم".. ميدو يعلق على اعتزال شيكابالا وعبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر، على أعمار اللاعبين في الدوري المصري، مشيرا إلى أنه لا يوجد من يجعل شيكابالا وعبد الله السعيد لاعبا الزمالك يتخذوا قرار الاعتزال.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "الهداف" على قناة سي بي سي: "يجب أن نركز على أعمار اللاعبين، لأننا أصبحنا مسيرين أعمل بدلا من مطورين للعبة، وهذا الفكر يمكن أن يسبب أزمة كبيرة لأي دولة مهما كانت كبيرة".

وأضاف: "بالنسبة إلى سن شيكابالا والسعيد، اللاعب يعتزل عندما يظهر لاعب أصغر يجعله يتخذ القرار "يبطل"، وعندما ظهر شيكابالا نفسه كان الغندور سيعتزل، وإذا كان شيكابالا لم يكن لاعبا جيدا، لظل الغندور لمدة أربع سنوات، ويقال "فلان بطل فلان"، ولكن الآن لم يظهر من يجعلهم يعتزلوا".

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