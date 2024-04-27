خالد بيبو: "لن أخفي كُرتين معي في مباراة الزمالك.. وهل أصبح الحق باطلا؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن وجود الجماهير خلال مباراة مازيمبي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنهم يصنعون الفارق.

وقال بيبو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر جماهير الأهلي على مساندتنا ووجودهم يصنع الفارق معنا، مثلما حدث في لقاء مازيمبي، وعند الهزيمة "خبطوا فيا" سأتحمل ولكن لا تنتقدوا اللاعبين والجهاز الفني، أنا لا أتأثر بهذا الكلام".

وأَضاف: "لعبت في أجواء أصعب من هذه، ومن حق الجميع الانتقاد، ولكن في مباراة الزمالك، تم إخفاء الكرت ولم يتم انتقادهم مثلي، هل الحق أًصبح باطلا والعكس؟، لا يمكنني إخفاء كرتين معي في مباراة الزمالك، لأنني أواجه نادي كبير ولا يمكن أن أفكر بهذه الطريقة، كما أنهم فازوا بعد غياب".

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الخامسة على التوالي، عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي، بنتيجة 3-0، في إياب نصف النهائي.

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