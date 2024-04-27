7 منافسات قوية بمجموعة الجيزة بالقسم الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم السبت الثالثة ونصف عصراً، منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة التى تشرف عليها منطقة الجيزة لكرة القدم، أبرزها مواجهة الصيد أمام دياموند، وحلوان العام مع أورانج، وكاسكادا والإعلاميين .

إقرأ أيضًا..

مباريات الجولة الـ 25 بالمجموعة الخامسة "الجيزة" القسم الثالث :

يواجه فريق دياموند صاحب الصدارة برصيد 59 نقطة ، بقيادة مدربه عمرو الدالى، فريق الصيد بقيادة مدربه طارق حسن صاحب المركز السادس برصيد 34 نقطة على ملعب الصيد بالمعادى، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

فيما يواجه فريق منشية ناصر بقيادة مدربه عماد عابدين صاحب الأرض والجمهور والذى يمتلك 32 نقطة فى المركز الثامن ،فريق المعادى صاحب المركز الخامس برصيد 42 نقطة بقيادة مدربه أحمد الجداوى،وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

يدخل فريق كاسكادا بقيادة مدربه جمال حواش صاحب ال 25 نقطة والمركز ال 11 مواجهه صعبة أمام ضيفه فريق الإعلاميين صاحب مركز الوصيف برصيد 53 نقطة بقيادة مدربه ياسر راشد "ابو عمار"، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

يستضيف فريق حلوان العام بقيادة مدربه محمد صفوت كشرى صاحب المركز السابع برصيد 33 نقطة فريق اورانج صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة بقيادة مدربه تامر عبد الخالق فى مباراة الثلاث نقاط، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

فيما يستضيف فريق بشتيل بقيادة أحمد بكرى صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة بالتساوي مع اورانج، فريق أطفيح بقيادة محمود سعيد صاحب ال 21 نقطة والمركز ال 12 فى ترتيب الجدول على ملعب بشتيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

بينما يحل فريق حدائق الأهرام صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة بقيادة مدربه محمود نصر، ضيفا ثقيلا على فريق ابو النمرس بقيادة مدربة أحمد غالى صاحب المركز العاشر برصيد 28 نقطة ، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

ويأتى فريق صول بقيادة محمد ثابت صاحب ال 18 نقطة والمركز قبل الأخير ضيف على فريق أسمنت حلوان صاحب المركز الأخير بقيادة شريف حامد صاحب ال الثلاث نقاط، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة.

ترتيب المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث :