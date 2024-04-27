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5 ذهبيات جديدة لنجمات اصحاب الجياد في بطولة الجمهورية للايروبيك

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ياسر رشاد - القاهرة - في إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ١٤  سنة جماعي و ثلاثي آنسات  المقامة بالقاهرة بصالة نادي اتحاد الشرطة بالعباسية الدارسة (  الروتيشن الثاني ) نجحت نجمات فريق الجمباز بنادي اصحاب الجياد في تحقيق خمس ميداليات ذهبية وجاءت النتائج على النحو التالي : 

فريق ١٤ سنة جماعي : الفريق رقم واحد وحصل على المركز الاول والميدالية الذهبية ويضم  الاعبات :  سجدة أسامة سعد محمد و لوجين وليد عبدالقادر عبد الغني و مريم تامر يسري حجاب  ⁠و ملك محمد عبدالله مصطفي و نور احمد ناجي محمد برغوت .

-فريق ١٤ سنة  جماعي الفريق رقم ٢ وحصل على الميدالية الذهبية ويضم الاعبات :  زينة احمد عبدالقادر عبدالمنعم و سلمي محمد احمد سامي و سما محمد ابراهيم حسين عزوز و  نور احمد محمد محمد عثمان و هيا حازم عبدالفتاح محمد الشناوي . 

فريق ١٤ سنة ثلاثي الفريق رقم واحد وحصل على الميدالية الذهبية وضم الاعبات :  جودي اسامة محمد خلي و سلمي محمد احمد سامي و  لوجين وليدعبدالقادر عبدالغني .
 

فريق ١٤ سنة ثلاثي الفريق رقم ٢ وحصل على الميدالية الذهبية وضم الاعبات :  سجدة أسامة سعد محمد و  نور احمد محمد عثمان و  نور احمد ناجي محمد برغوت .
 

فريق١٤ سنة ثلاثة الفريق رقم ٣ وحصل على الميدالية الذهبية وضم الاعبات :  زينة احمد عبدالقادر عبدالمنعم و  سما محمد إبراهيم حسين عزوز  هيا حازم عبدالفتاح محمد الشناوي .
 تحت قيادة الجهاز الفني والاداري المكون من :  الاء السنهوري (رئيس الجهاز) و  هاجر مصطفي ( المدرب العام ) و يوسف خالد احمد ( مدرب )و  مصطفي الخراشي ( مدرب ) و ميرنا رسلان ( مدربة ) و  ندي جمعة ( مدربة )  و رنا مدحت ( مدربة ) و مروان فرغلي ( مشرف النشاط ) .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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