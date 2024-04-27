جدل وغضب.. لاعب الأهلي المصري ينزع سرواله محتفلاً بالتسجيل!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أثار اللاعب الدولي المصري محمد عبدالمنعم لاعب فريق الأهلي لكرة القدم، جدلاً واسعاً، وغضباً كبيراً في الشارع المصري، وذلك على إثر نزعه لسرواله ونظره لمنطقة حساسة في جسده، أثناء احتفاله بهدفه في مرمى مازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة.

وعقب المباراة انتشرت التي انتهتى للأهلي بثلاثية والتأهل للدور النهائي للبطولة، انتشرت صور مدافع الأهلي في كل مكان عبر منصات السوشيال ميدياً، وهو يرفع سرواله بعد تسجيله هدفاً، وينظر إلى منطقة حساسه من جسده، في إشارة منه لجماهير الزمالك (ليس طرفاً في المباراة)، خاصة أنه كان طرفاً في ملاسنات مع جماهير الزمالك عقب المباراة التي فاز فيها على الأهلي في الدوري المصري منتصف نيسان (أبريل) الجاري.

وتسبب تصرف اللاعب (الغريب) في جدل كبير، ما بين قائل إنه مصاب أسفل البطن، وكان يحاول الإطمئنان على نفسه، فيما هاجم البعض الآخر اللاعب بشدة وأبدوا عدم قناعتهم بمبرر الإصابة، لأن اللاعب فعل ذلك في لحظة احتفاله بالهدف، كما أن هذا الفعل المشين لا مبرر له، وفي كان يعاني من اصابة، فإنه في مقدوره الذهاب لغرف الملابس وعدم رفع السروال أمام الجماهير والكاميرات.

عبد المنعم: "اتقوا الله.. أنا متربي"

من ناحيته علق محمد عبد المنعم على لقطة احتفاله بهدفه، وكتب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: أولا، الحمد لله على مكسب أمس، ويا رب تكمل على خير، ونسعد أعظم جمهور في الكون".

وأضاف: "ثانيا الصورة اللي علق عليها أصحاب النوايا السيئة بعد الماتش، وفسروها بشكل غلط أنا تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات البطن، وشعرت إنه حصل جلط للجلد وفيه دم بينزف وبشكل تلقائي ونتيجة لشعوري بالألم تصرفت لم أتوجه بتصرفي ده ناحية أي أحد".

وأكمل توضيحه: " طبيب الفريق شاهد على كل اللي أنا بقوله، وعملت أشعة عليها بعد المباراة وكمان مدير الكرة بالنادي على علم بالأشعة، يا ريت الناس تتقي ربنا، أنا راجل متربي وما ينفعش أعمل غلط بالشكل ده".