ثنائي الزمالك يورط حسين لبيب بعد أزمة إيقاف القيد

كشف الإعلامي أمير هشام عن ورطة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد أزمة إيقاف القيد بسبب النجم المغربي خالد بوطيب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أرسل خطابًا إلى الزمالك، يفيد بإيقاف القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بو طيب المقدرة بـ2.4 مليون يورو.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مهدد بخسارة ثنائي حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ورحيلهما بالموسم الجديد.

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وأشار إلى أن عقود نجمي الأبيض ستنتهي بنهاية الموسم الجاري، وأن تأخر الإدارة في التجديد لهما بالتزامن مع أزمة القيد بسبب غرامة المغربي خالد بوطيب، جعل الثنائي هو من يضع شروطهما”.

واختتم: “الأبيض سيكون في أزمة حقيقية حال عدم إقناع عواد وصبحي بتجديد عقودهما، خاصةً أنه لن يكون قادر على التعاقد مع حراس جدد بسبب إيقاف القيد”.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره دريمز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم في تمام السابعة.