جوميز يطالب الزمالك بفسخ عقد الصفقة الجديدة.. إعلامي يفجرها

أكد الإعلامي أمير هشام أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يطالب الإدارة بفسخ تعاقد الصفقة الجديدة.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

وقال هشام خلال تصريحات تليفزيونية: “المغربي محمود بنتايج مدافع نادي الزمالك الجديد، سيكون خارج مباراة السوبر الإفريقي، رغم قيده”.

وأشار إلى أن جوميز المدير الفني للأبيض رفض ضم بنتايج لقائمة الفريق التي تضم 20 لاعبًا، بالرغم من قيد اللاعب ضمن القائمة الإفريقية التي يحق لها المشاركة في السوبر الإفريقي”.

وتابع: “مدرب الزمالك غير مقتنع تمامًا بقدرات بنتايج ولا يرغب في تواجده، ولا يمانع فسخ عقده مع النادي”.

واختتم: “موقف جوميز من اللاعب المغربي، جعل مجلس إدارة الزمالك يتحرك بشكل سريع لضم محمد حمدي، ووافق على شروط إنبي لحسم الصفقة قبل غلق قيد السوبر الإفريقي”.