طلب عاجل من الاهلي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

طلب النادي الاهلي، طلبًا عاجلًا أمس السبت، بالسماح بحضور الجماهير كاملة لاستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وكان الاهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، أول أمس الجمعة، بعد الفوز على نظيره مازيمبي في إياب نصف نهائي البطولة، والذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة.

وتمكن الاهلي من الفوز بنتيجة 3-0، وأحرز الأهداف محمد عبدالمنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق.

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وقال شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي عبر قناة صدى البلد:” حدث تواصل بين محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وعدة مؤسسات وطنية من أجل تمكن حضور الجماهير بسعة كاملة في ستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

وواصل: ” أود أن أشكر وزارة الداخلية على المجهود الذي قاموا به في مباراة مازيمبي، وأيضًا الجماهير وتشجعيها وألتزامها”.

وأختتم:” لم يتم تحديد موعد سفر بعثة فريق الاهلي إلى تونس حتى الآن، وسيحدد في وقت لاحق”.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو القادم في تونس.