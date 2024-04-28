مجموعات أفريقيا للطائرة .. سيدات الجمارك الكيني يتفوقن على بطل جزر ريونيون

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق فريق الجمارك النيجيري على نظيره سان دوني من جزر ريونيون بنتيجة 3 - صفر، في إطار منافسات المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» المقامة بالنادي الأهلي.

حسم الفريق النيجيري الشوط الأول بنتيجة 25 -21، وفي الشوط الثاني فاز بنتيجة 25 - 14، وخلال الشوط الثالث حاول سان دوني العودة للمباراة وكاد يحسم الشوط لصالحه، غير أن الفريق النيجيري تمكن من إنهاء الأمور لصالحه وفاز بنتيجة 29 - 27.

على صعيد متصل ، فاز فريق البنك التجاري الكيني على نظيره ليتو الكاميروني بنتيجة 3 – 1، في إطار منافسات المجموعة الرابعة.

أقيمت المباراة علي صالة الأمير عبد الله الفيصل، وقدم خلالها الفريقان عرضًا مميزًا، وكادت المباراة تمتد للشوط الخامس، بعدما كان ليتو قريبًا من حسم الشوط الرابع لصالحه، قبل أن يحسمه البنك التجاري ومعه نتيجة المباراة.