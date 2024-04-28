انتهاء منافسات دوري النيل.. الأهلي المصري وأهلي بني غازي إلى كيجالي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مساء أمس السبت منافسات مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة والتي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

وتمكن أهلي بني غازي "ليبيا" من تحقيق الفوز في مباراته السادسة على حساب نادي سيتي أويلرز "أوغندا" بنتيجة ١١٠/٧٨، ضمن منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة.

فيما تمكن النادي الأهلي "مصر" من إنهاء منافساته بالفوز على فريق بانجي "إفريقيا الوسطى" بنتيجة ٩٤/٧١، ضمن منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة

الأهلي في كيجالي

وبهذه النتائج، فقد ضمن تأهل كلا من الأهلي "مصر" وأهلي بني غازي "ليبيا" إلى المرحلة النهائية من بطولة الدوري الأفريقي المقرر إقامتها في كيجالي، عاصمة رواندا.

الأهلي في الصدارة

وتصدر النادي الأهلي "مصر" ترتيب مجموعة النيل بعد الفوز في ٥ من ٦ مباريات، بينما حل أهلي بني غازي "ليبيا" وصيفا بتحقيق الفوز في ٣ من ٦ مواجهات.