تليفونات بنى سويف يكشف تفاصيل إصابة لاعبه في بيان رسمي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر مسوؤلى نادى تليفونات بنى سويف أحد فرق المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ب بيانا صحفيا وإعلاميا وذلك للرد على ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن إصابة لاعبه ابراهيم سليمان الذى تعرض لإصابة الرباط الصليبي فى مباراة طامية منذ اسبوع.

وجاء البيان كالتالى: بداية يتمنى نادى تليفونات بني سويف الشفاء العاجل للابن واللاعب ابراهيم سليمان، ونود أن نوضح كمجلس إدارة للنادى بأن اللاعب أصيب منذ اسبوع وان النادى يتابع الموقف عن قرب ويتواصل مع اللاعب وقام بدفع تكاليف الكشف والأشعة منذ اللحظات الأولى وهذا دور وواجب النادى تجاه ابناءه ولاعبيه.

كما أن النادى يمشى قدما فى إجراءات الاتفاق والتعاقد لإجراء عملية الرباط الصليبي للاعب فى أسرع وقت ممكن وحسب رأى الطبيب الذى سيقوم بإجراء العملية وهو الذى سيحدد موعد العملية، مع العلم بأن المسؤل عن كل هذه التفاصيل والاجراءات هى الشركة الراعية وهى شركة هاتريك والتى يمثلها وليد عبد الهادى طبقا لعقد الرعاية وسنطلب منه سرعة التدخل وعمل اللازم.

ومع ذلك يؤكد النادى على إنه لن يترك ابناءه أو لاعبيه لأنهم فى الأصل مقيدين بنادى تليفونات بنى سويف حتى لو تقاعس الراعى عن أداء واجباته ومهامه المنصوص عليها فى العقد، حيث أن نادى تليفونات بني سويف نادى عريق ومحترم ويقدر أبناءه ولاعبيه حتى لو كان هناك تقصير من أحد فالنادى يتدخل فى الوقت المناسب وطبقا لبنود وشروط عقد الرعاية وايضا طبقا لروح القانون حفاظا على حقوق ومشاعر اللاعبين الذين هم بمثابة أبناءنا.

واختتم البيان برسالة طمأنينة للاعب جاء فيها: من هنا نبعث رسالة طمأنينة للاعبنا ابراهيم سليمان بان النادى خير داعم وسند لك بعد المولى عز وجل فى حالة وجود أى تقصير من اى شخص،متمنيا للاعب الشفاء العاجل والتوفيق مع النادى فى الفترة المقبلة أن شاء الله.