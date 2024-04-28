حسام البدري يفاجئ كولر وإمام عاشور ويتحدث عن احباط الأهلي لـ شيكابالا

أكد حسام البدري، المدير الفني الأسبق للنادي الاهلي ومنتخب مصر على أنه أفضل من السويسري مارسيل كولر والجنوب إفريقي بيتسو موسمياني ورينيه فايلر مدربي الأحمر السابقين.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر”: “الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حقق بطولات مع الاهلي ولكني أفضل منه، وفايلر لم يستمر مع الأحمر فترة طويلة لذلك اعتبر نفسي أفضل منه”.

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وأضاف: “أنا أفضل من مارسيل كولر لأني حققت رقم قياسي محلي مع الاهلي، مشيرًا بالحسابات والبطولات أنا أفضل من حسام حسن وشوقي غريب وإيهاب جلال”.

وتابع: “كولر مدرب كويس جدًا، ولكنه هناك بعض المشكلات منها منح بعض الفرص للاعبين، ثم لا يثبتوا أنهم غير مستحقين”.

واستطرد: “لن استطيع تقييم تجربتي مع منتخب مصر لأني لم أجد أي مساندة من اتحاد الكرة، ولم أحصل على فرصتي كما أنني تحملت أمورًا كثيرة جدًا”.

وأكمل: “شيكابالا كان على أعتاب الانتقال للنادي الاهلي وأنا مدرب عام وقت أن عاد من باوك اليوناني، ولكن مسئولو الأحمر أوقفوا الصفقة حتى لا تتوتر العلاقات بين الناديين”.

واختتم: “عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي أفضل من إمام عاشور وأفشة من وجهة نظري”.