مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك ضد دريمز.. أوراق جوميز الرابحة

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة التي تلعب على استاد بابا يارا في غانا.

واستقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك على ملامح تشكيل الأبيض لمواجهة دريمز الغاني والتي تأتي كالتالي..

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حراسة المرمى : محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

الهجوم : أحمد مصطفى “زيزو” – سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف، حيث يحتاج الزمالك للفوز في المباراة بأي نتيجة أو التعادل إيجابيًا من أجل حسم بطاقة التأهل للنهائي.

وضربت الغيابات صفوف الفريق الأبيض في مباراة اليوم، حيث يغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود الونش ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي وروقا وأوباما بسبب الإصابة ولأسباب فنية.

كما يغيب الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر بسبب عدم قيدهم إفريقيا في قائمة الفريق الأبيض.