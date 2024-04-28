الامارات | منتخب الجوجيتسو يطمح إلى استمرار التألق آسيويا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل منتخب الجوجيتسو استعداداته المكثفة للمشاركة في النسخة الثامنة من بطولة آسيا التي تشهد للمرة الأولى إطلاق منافسات مخصصة لفئات الناشئين والشباب (تحت21 و18 و16 عاما) بتنظيم من الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو واستضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في أبوظبي من 3 إلى 8 مايو المقبل.

وتستضيف مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية فعاليات البطولة التي تستقطب مشاركة واسعة تفوق 1500 لاعباً ولاعبة من مختلف أرجاء آسيا. ويشارك في منافسات الشباب والناشئين التي تقام لأول مرة في الإمارات أكثر من 700 لاعبا ولاعبة من 25 دولة. وتعليقاً على المشاركة الأولى لمنتخب الناشئين والشباب في بطولة آسيا للجوجيتسو، يقول محمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو:" يتطلع أبناء وبنات الوطن إلى تقديم أرفع المستويات التي تواكب تطور وإنجازات رياضة الجوجيتسو الإماراتية، وآخرها التتويج ببطولة العالم للشباب والناشئين التي أقيمت في كازاخستان ودورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في دولة الإمارات."

ويضيف الظاهري:" يمتلك المنتخب جيلا متميزا من اللاعبين واللاعبات الذين يتسلحون بالعزيمة والمثابرة والإصرار على تحقيق الإنجازات القارية والعالمية، ونحن على ثقة تامة بقدرة تلك المواهب الواعدة على التميز والتألق في ظل ما يتمتعون به من دعم وتشجيع ومتابعة على كافة المستويات".