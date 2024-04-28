قرار عاجل في الاهلي قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الاهلي عن سعادة جمهور المارد الأحمر بالفوز على مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتأهل للمباراة النهائية.

وتأهل الاهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، في نصف النهائي، حيث ضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي في نهائي البطولة.

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وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “سنطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، والتي تبلغ 80 الف مشجع في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وأضاف: “سنجتمع مع مسئولي شركة تذكرتي لمعرفة الاستعدادات والتنظيمات الخاصة بالمباراة النهائية، وعدد الجماهير المسموح لهم الحضور؛ لكي تخرج المباراة بشكل إيجابي وحضاري”.

وتابع: “خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول بدأ التجهيز من الآن لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، حيث متابعة كافة الترتيبات الخاصة وتحديد موعد السفر.

واختتم: “لم يصلنا أي شيء رسمي بشأن الجوائز المالية للمشاركة في كأس العالم للأندية، وما صدر ما هو إلا اجتهادات فقط من وسائل الإعلام”.