للمرة الـ22.. الأهلي بطلا لكأس مصر للكرة الطائرة على حساب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد النادي الأهلي لقب كأس مصر للكرة الطائرة، عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وفاز الزمالك بالشوط الأول، واستطاع الأهلي بالعودة في الشوط الثاني بنتيجة 25-19، وفاز المارد الأحمر بالشوط الثالث 25-16، ليختتم رجال الأهلي المباراة بحصد الشوط الرابع واللقب 25-20.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للكرة الطائرة للمرة الـ22 في تاريخه.

وحصد المارد الأحمر الرباعية التاريخية بعد التتويج بألقاب السوبر المصري والدوري المصري وكأس مصر وبطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

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