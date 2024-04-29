تطورات مثيرة في ملف تجديد عقد محمد عبدالمنعم مع الاهلي.. عروض خارجية واللاعب يحدد وجهته

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تطورات مثيرة في ملف تجديد عقد محمد عبدالمنعم قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حتحوت في تصريحات تليفزيونية: “محمد عبدالمنعم سوف ينتهي عقده مع الاهلي في نهاية الموسم المقبل، وكان من فترة تم فتح ملف تجديد التعاقد معه، وتم إمهاله لمدة”.

وتابع: “ولكن لم يحدث أي مفاوضات بعد ذلك، وما أعلمه أنه بعد دوري أبطال إفريقيا سيتم عقد جلسات للتفاوض مع عبدالمنعم، ولكن اللاعب ينتظر عروضًا رسمية تصل خلال الأيام المقبلة من فرنسا وألمانيا، حيث أن هناك أندية من هذه الدوريات قد فتحوا معه خطوط المفاوضات خلال الفترة الماضية”.

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وأشار إلى أن رغبة اللاعب الأولى هي خوض تجربة الاحتراف في أوروبا، والخليج سيكون خطة بديلة في حال لم ينجح في الانتقال إلى أحد أندية أوروبا.

جدير بالذكر أن الاهلي كان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.