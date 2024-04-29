نجم الترجي يتحدى الاهلي قبل موقعة نهائي دوري أبطال أفريقيا ويوجه نصيحة لـ معلول

تحدى وجدي بوعزي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي السابق، الاهلي، قبل المواجهة المرتقبة بينهما، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الاهلي نظيره الترجي التونسي في إطار منافسات دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، في شهر مايو المقبل.

وأكد بوعزي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الكابتن»، المذاع على قناة dmc، أن الترجي ليس مرشحًا لحصد اللقب، إلا أنه نجح في تقديم بطولة مميزة بنسخة جديدة من اللاعبين، حيث أن الجهاز الفني الجديد أعاد توازن الفريق.

اقرأ أيضًا.. هل يفقد النصر نجومه في نهائي كأس الملك حال التأهل؟

وأشار إلى أن الترجي في الوقت الحالي في أفضل حالاته، وبالتالي فإن المباراة ستكون قوية للغاية، موضحًا أن حظوظ الترجي لا تقل عن الاهلي في الفوز باللقب.

وشدد على أن الاهلي فريق كبير والترجي يعلم ذلك جيدًا خاصة عندما يلعب أمامه، مؤكدًا أن مواجهة الأحمر أفضل من الوقوع مع مازيمبي بسبب الأجواء.

فيما أشاد بالتونسي علي معلول، لاعب الاهلي، مؤكدًا أنه أصبح من رموز النادي وأحد أبنائه، كما أنه أفضل محترف لعب في مصر، حيث نصحه بالبقاء مع القلعة الحمراء لأنه أصبح من رموز النادي.