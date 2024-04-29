"وثقته الكاميرات".. الزمالك يبرئ مصطفى شلبي من الاحتفال ويكشف ما فعله مع شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب احتفال مصطفى شلبي لاعب الأبيض بهدفه في مرمى دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحسم فريق الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وقال عبد الواحد في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، إن احتفال مصطفى شلبي كان مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق وباقي أفراد الجهاز الفني في المدرجات، وهذا ما وثقته الكاميرات والفيديوهات أثناء المباراة.

وأضاف مدير الكرة قائلاً : "الاحتفال لا يوجد به أي إساءة لأي شخص، وجاء عفوياً في ظل صعوبة المباراة وتأكيد التأهل للنهائي، خاصة وأن اللاعب يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الزمالك".

جدير بالذكر، أن لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.

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