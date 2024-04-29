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الاسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي ببرج العرب استعدادا للقاء الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الرئيسي ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء القادم باستاد برج العرب لحساب الجولة عشرين من منافسات مسابقة .

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اتسم المران بالجدية والحماس بين اللاعبين سعيا لتحقيق إيجابية في اللقاء المرتقب وحصد النقاط الثلاث.

المران شهد حضور عماد سليمان المشرف العام على الفريق وشوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي.

ومن المقرر أن يغادر الفريق إلى الإسكندرية صباح غدا الثلاثاء تحضيرا لخوض مواجهتي الأهلي وفاركو المقرر إقامتها بالإسكندرية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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