شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع سيراميكا 1 / 1 فى مباراة مثيرة بالدورى المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فاركو مع نظيره سيراميكا بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وسجل أحمد قندوسى هدف تقدم سيراميكا على فاركو فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 69 سجل شكرى نجيب هدف التعادل لفريق فاركو، وفى الدقيقة 89 سجل رجب نبيل هدف لسيراميكا وتم إلغاؤه من قبل حكم الفار، وفى الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ضربة جزاء لفاركو أهدرها رامى صبرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 25 محتلا المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 13 ويستمر في المركز السادس عشر.