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سلاح الصيد يحصد ذهبية وبرونزية الفرق فى بطولة الجمهورية تحت 15سنة

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ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق سلاح سيف المبارزة بالمركز الاول والميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية تحت 15 سنة ناشئات ، بفريق يضم اللاعبات حبيبة طاحون ،رتال الجبالى،زينة الابيض،فريدة عزت. 

 

الجهاز الفنى والادارى :
رئيس الجهاز دكتور بلال بدوى،المدير الفنى كابتن اسلام جمال،مدربين  محمود صبرى و محمد اشرف و محمود اسماعيل ، مدرب لياقة بدنية دكتور عمرو السيد ، اداريين  محمد الليثى وكابتن محمد الجزار.

 

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كما حصد فريق سلاح السيف بنادى الصيد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية تحت 15سنة ناشئين ، بفريق مكون من اللاعبين حمزة وسام،محمد معتز،يحيى خيرى،على الدين احمد

 

الجهاز الفنى والادارى:
رئيس الجهاز دكتور بلال بدوى،المدير الفنى  اسلام جمال، المدرب العام  حسام طلعت ،مدربين  تامر دحروج وكابتن محمد ابراهيم، اداريين  محمد الليثى و محمد الجزار.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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