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متحدث الزمالك : النادي يواجه أخطاء إدارية سابقة تستوجب المُسألة القانونية

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ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي ، على أزمة المحترف خالد بو طيب وإيقاف القيد عن النادي.

وقال متحدث الأبيض:
- أزمة بوطيب؟ حاجة تغيظ وتضايق ومش كورة بس.. كمان مصر كانت أولى بالدولارات اللي اتصرفت في الصفقة دي قبل نادي الزمالك.

- نحن في مفاوضات مع محامي اللاعب لجدولة المبلغ.. والفترة المقبلة سنكثف مجهوداتنا من أجل حل أزمة بوطيب.

- اللي حصل في 14 قضية على نادي الزمالك أخطاء إدارية فادحة كانت تستحق المساءلة.

- احتفال مصطفى شلبي؟ مصطفى كان بيجري على مدرج يتواجد به جمهور الزمالك وشيكابالا  ومجلس الزمالك والفيديو كاشف أن مصطفى كان يشير إلى أن الزمالك في قلبه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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