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إصابة جديدة تضرب نجم الاهلي قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

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الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

تعرض رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إلى الإصابة في العضلة الخلفية على هامش مران الفريق الأخير.

وخضع رضا سليم لآشعة أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية، حيث سيتم إراحته من مران الفريق خلال الفترة القادمة.

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وضربت الإصابة صفوف النادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب عن المارد الأحمر كل من محمد الشناوي ومروان عطية وياسر إبراهيم وأليو ديانج بسبب الإصابة، وخضوع هؤلاء اللاعبين لبرنامج تأهيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الممتاز.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها من 11 مباراة.

وكان النادي الاهلي قد حسم تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تلعب مبارتي نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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