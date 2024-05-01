مفاجأة.. حجازي على رادار الزمالك رقم إيقاف القيد

كشف الإعلامي محمد الليثي عن مفاجأة مدوية بشأن ترقب مسئولو نادي الزمالك لموقف أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي من أجل ضمه للفريق الأبيض.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “مسئولو الزمالك يترقبون موقف أحمد حجازي مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري، وفي حالة تأكد رحيله سيتم التفاوض معه لضمه بداية من الموسم المقبل”.

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وأضاف: “هناك محاولات من قبل مسئولي الزمالك لإنهاء أزمة القيد عقب توقفها مرة أخرى بجدولة مستحقات الدولي المغربي خالد بوطيب لاعب الأبيض الأسبق”.

واختتم: “الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة إيقاف القيد، وفي نفس الوقت يسعى لتدعيم صفوف الفريق ببعض اللاعبين في المراكز التي تعاني من نقص”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره البنك الاهلي غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم الفريق الأبيض تأهله لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق دريمز الغاني بثلاثية دون رد في نصف نهائي البطولة.