مصدر لـ"الخليج 365": "الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في تونس.. والشناوي يعود للقائمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر من لقاء الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر: "إدارة الأهلي استخرجت القرار الوزاري الخاص بسفر بعثة الفريق إلى تونس، وبدأت في إجراءات تقديم استخراج التأشيرات من السفارة التونسية الثلاثاء الماضي، وهذه الإجراءات شملت وجود كل اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية، بينهم محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق".

وأضاف: "هناك استقرار داخل مجلس الإدارة على أن يرأس محمود الخطيب رئيس النادي بعثة الفريق الأحمر بتونس، وحدد مارسيل كولر يوم 15 مايو مبدئيا للسفر إلى تونس، على متن طائرة خاصة".

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، يوم 18 مايو الحالي، على ملعب رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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