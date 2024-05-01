ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم يضرب النصر موعدًا جديدًا مع الخليج في مواجهة محلية أخرى نصف نهائي كأس الملك السعودي،مباراة النصر السعودي القادمة بعد الفوز على الخليج في الجولة 29 من الدوري السعودي الموسم الحالي 2024-2023، بهدف نظيف.

مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر

تمكن فرسان نجد من تحقيق فوز ثمين حصد به 3 نقاط هامة، وقلص وقلص الفارق إلى 9 نقاط مع الهلال المًُتصدر الذي لديه لقاء مؤجل مع الأهلي.

موعد مباراة النصر القادمة ضد الخليج في كأس الملك السعودي

تنطلق مباراة النصر والخليج يوم الأربعاء المقبل 1 مايو القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

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نجح إيميريك لابورت مدافع النصر في تسجيل هدف الفوز، حيث رفض خروج فريقه بنقطة واحدة من اللقاء.



مباراة النصر والخليج ــ الدوري السعودي

ليس هناك مجال لخسارة اللقاء المُقبل والذي لا يحتمل التعويض، حيث أن الهزيمة ستنهي مشوار فرسان نجد في المنافسة على اللقب، ويجب تكرار فوز اليوم لخطف بطاقة العبور للنهائي.

تُعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هي الوحيدة المتبقية للنصر هذا الموسم بعد الخروج من نصف نهائي السوبر وربع نهائي أبطال آسيا، وصعوبة المنافسة على لقب الدوري السعودي بسبب فارق 12 نقطة مع الهلال مع تبقي 6 مباريات.

