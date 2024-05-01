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"الشباب والرياضة " تطلق فعاليات مشروع "قوافل حياة كريمة " بشمال سيناء

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ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة ٥٠٠ طليع وطليعة..

الأربعاء 01/مايو/2024 - 10:26 م 5/1/2024 10:26:46 PM

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى،  فعاليات مشروع تنشيط القري الأكثر  إحتياجا تحت شعار " قوافل حياة كريمة " ، وذلك بقرية الطويل بمحافظة شمال سيناء،  بمشاركة  ٥٠٠ طليع وطليعة .

شملت القافلة تقديم عروض فنية و ألعاب رياضية وترويحية وورش فنية لطلائع و شباب و فتيات القرية، بالإضافة الي إقامة ندوات ضمن برنامج التوعية الدينية و الأخلاقي و المؤتمر الوطني و برنامج حماية جيل انت أقوى من المخدرات وريحانة والقافلة الطبية و ذلك ضمن فعاليات"  قوافل حياة كريمة "

وتخللت الفعاليات تقديم  عروض للعرائس التي رسمت البهجة و الفرحه علي وجوة الطلائع المشاركين ، وفي ختام القافلة تم توزيع هدايا لعب أطفال .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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