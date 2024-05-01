"الشباب والرياضة " تطلق فعاليات مشروع "قوافل حياة كريمة " بشمال سيناء

ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة ٥٠٠ طليع وطليعة..

الأربعاء 01/مايو/2024 - 10:26 م 5/1/2024 10:26:46 PM

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، فعاليات مشروع تنشيط القري الأكثر إحتياجا تحت شعار " قوافل حياة كريمة " ، وذلك بقرية الطويل بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة ٥٠٠ طليع وطليعة .

شملت القافلة تقديم عروض فنية و ألعاب رياضية وترويحية وورش فنية لطلائع و شباب و فتيات القرية، بالإضافة الي إقامة ندوات ضمن برنامج التوعية الدينية و الأخلاقي و المؤتمر الوطني و برنامج حماية جيل انت أقوى من المخدرات وريحانة والقافلة الطبية و ذلك ضمن فعاليات" قوافل حياة كريمة "

وتخللت الفعاليات تقديم عروض للعرائس التي رسمت البهجة و الفرحه علي وجوة الطلائع المشاركين ، وفي ختام القافلة تم توزيع هدايا لعب أطفال .