ربيع ياسين: إمام عاشور أفضل اللاعبين في مصر وتطور كثيرا مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ربيع ياسين لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، إن النادي الأهلي استحق الفوز على الإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف ربيع ياسين، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصطفى شوبير سبب فوز الأهلي أمام الإسماعيلي، وظهر بمستوي رائع طمئن جماهير الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي، مؤكدا أن مصطفى شوبير أفضل حارس مرمي في مصر في الوقت الحالي مع الاحترام لمحمد الشناوي.



وتابع ربيع ياسين، أن نادي الإسماعيلي، قدم أداء جيد رغم الهزيمة، مؤكدا أن الإسماعيلي كان أخطر بكثير أمام الأهلي، في الشوط الثاني وكان قريب من التعادل، ولكن خبرات لاعبى الأهلي حسمت المباراة، قائلاً«فوز الأهلي على الإسماعيلي كان طبيعيا بالنسبة للمستوى الحالي للفريقين»

وواصل ربيع ياسين، أن إمام عاشور يمر بأفضل فتراته الفنية، مطالبا اللاعب بالتركيز في كرة القدم وعدم المبالغة في الاحتفالات، قائلاً« إمام عاشور يعيش أحى فترات حياته فنيا»، مؤكدا أنه من أفضل اللاعبين الموجودين في مصر حاليا.

وأشار ربيع ياسين، إلى أن مستوي إمام عاشور تطور كثيرا مع الأهلي، عكس مستواه خلال فترة لعبه مع الزمالك.