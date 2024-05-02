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مصر تستضيف بوركينا فاسو ٧ يونيو و تواجه غينيا ١٠ يونيو في تصفيات كأس العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقى إتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي  لكرة القدم-  بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو حيث يستضيف منتخب بوركينا فاسو يوم ٧ يونيو بالقاهرة في اطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .
بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم ١٠ بملعب الأخير .

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى  التي يحدد خلالها الاتحاد  الأفريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي،  مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، وإلغاء النظام المتبع قبل بذلك بمنح الاتحادات الأهلية تحديد مواعيد المباريات .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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