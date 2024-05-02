منافس الزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر

أجريت اليوم قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر باتحاد الكرة المصري، والتي أوقعت الزمالك في مواجهة مكررة من الموسم الماضي أمام فريق بروكسي.

وتشهد بطولة كأس مصر مشاركة 32 ناديًا منهم 18 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، و14 آخرين من دوري الدرجة الثانية.

وكان الزمالك قد خسر لقب كأس مصر النسخة الأخيرة من النادي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي لعبت يوم 8 مارس الماضي بالمملكة العربية السعودية.

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ويعد الزمالك هو ثاني أكثر الفرق المصرية تتويجًا بلقب كأس مصر برصيد 28 بطولة، خلف النادي الأهلي الذي حقق اللقب في 39 مرة من قبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي في تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 113 مباراة.