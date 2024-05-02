منافس الاهلي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر

أجريت اليوم قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر باتحاد الكرة المصري، والتي أوقعت المارد النادي الاهلي في مواجهة الألومنيوم.

وتشهد بطولة كأس مصر مشاركة 32 ناديًا، منهم 18 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، و14 آخرين من دوري الدرجة الثانية.

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ويعد المارد الأحمر هو بطل آخر نسخة من بطولة كأس مصر، حيث حقق الفوز على الغريم التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون رد في المباراة التي لعبت في المملكة العربية السعودية 8 مارس الماضي.

من جانبه كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات عن تحديد يوم الاثنين المقبل للإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتوج النادي الاهلي بطولة كأس مصر 39 كأس مص، آخرها النسخة الأخيرة بالفوز على فريق الزمالك بهدفين دون رد، فيما يأتي خلفه الفريق الأبيض برصيد 28 بطولة.

وحقق المارد الأحمر الفوز أمس على فريق الإسماعيلي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.