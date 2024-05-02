محمد صلاح: لا أفهم سبب "تأليف" جوميز أمام البنك الأهلي وسامسون أفضل مهاجمي الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، قام بـ"التأليف" كثيرًا في تشكيل الفريق أمام البنك الأبيض، ولم يحسن التعامل جيدًا مع مجريات اللقاء خصوصًا في مسألة التغييرات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا أفهم سبب "تأليف" جوميز أمام البنك الأهلي، ووسط الملعب الفريق دفاعيًا غير جيد في ظل وجود دونجا فقط، وعدم مشاركة محمد شحاتة، وطرد أسامة فيصل رجح كفة الزمالك للفوز بالمباراة".

وأضاف: "جوميز مطالب بتثبيت التشكيلة، ولابد من مشاركة محمد شحاتة في الوسط خصوصا مع عدم الاعتماد على زياد كمال حتى الآن، وشحاتة لاعب دولي ويشارك مع المنتخب الأوليمبي بشكل مستمر".

وتابع: "الزمالك يحتاج لتجهيز لاعبيه لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، وعودة المصابين في لقاء دريمز رجحوا كفة الفريق في غانا، واليوم تعرض بعض اللاعبين للإصابات مصطفى شلبي والمثلوثي، ولذلك جوميز عليه تجهيز عناصر آخرى مثل زياد كمال وشحاتة، من أجل صناعة بدلاء لـ دونجا، وأيضا لابد من وجود بديل لـ أحمد فتوح".

وواصل: "سامسون إكينولا بالأرقام هو افضل مهاجم في الزمالك، وكان الجميع يتوقع خروجه في يناير، رغم أنه كان يتألق في المباريات الودية ويسجل أهداف، وجوميز لابد أن يثق فيه ويمنحه المزيد من الوقت، ومن ثم الحكم عليه نهائيًا، لكن انتاجه جيد رغم قلة دقائق اللعب، فهو يقدم مستوى أفضل من لاعبين تظهر بشكل أساسي".

وزاد: "شحاتة ودونجا وأحمد حمدي هم الأفضل لنهائي الكونفدرالية، بينما في مباريات الدوري من الممكن الدفع بـ عبدالله السعيد أو أي لاعب آخر، لأن الفريق في لقاء نهضة بركان سيحتاج لتأمين خط الوسط ودونجا لن يتحمل الضغوط بمفرده".

وأتم: "الزمالك لابد أن يلعب بشكل قوي في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، والاستعداد لتلك المباراة وتجهيز جميع لاعبيه في مواجهات الدوري، وجوميز مطالب الآن باختيار العناصر الأنسب مع استعادة اللاعبين المصابين وتجهيز البدلاء، ودراسة الفريق المغربي بشكل أكبر، خصوصا في ظل الضغط الجماهيري المتوقع هناك، وواثق في قدرة الزمالك على التتويج باللقب".