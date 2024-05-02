ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على توتنهام

حسم نادي تشيلسي، ديربي لندن بفوزه على جاره توتنهام، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وحل توتنهام ضيفًا على نظيره تشيلسي، فيفي المباراة التي أقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج”، مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

سجل تشالوباه الهدف الأول في شباك توتنهام، عند الدقيقة، 24، وتمكن النجم السنغالي نيكولاس جاكسون في إضافة الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 72 من اللقاء.

ويستضيف تشيلسي، في الجولة المُقبلة، فريق ويست هام على أرض ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد.

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- آرسنال 80 نقطة

2- مانشستر سيتي 79

3- ليفربول 75

4- أستون فيلا 67

5- توتنهام هوتسبير 60

6- مانشستر يونايتد 54

7- نيوكاسل يونايتد 53

8 – تشيلسي 51

9- وست هام يونايتد 49

10- بورنموث 48

11- وولفرهامبتون 46

12- برايتون 44

13- فولهام 43

14- كريستال بالاس 40

15- إيفرتون 36

16- برينتفورد 35

17- نوتينغهام فورست 26

18- لوتون تاون 25

19- بيرنلي 24

20- شيفيلد يونايتد 16