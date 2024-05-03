مارسيليا يتعادل مع أتالانتا في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة أولمبيك مارسيليا الفرنسي وأتالانتا الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "فيلودروم"، ، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

أفتتح جينالوكا سكاماكا التسجيل لصالح فريق أتالانتا في الدقيقة 11، نجح مبيمبا في تسجيل هدف التعادل لصالح مارسيليا عند الدقيقة 20.

وغادر سعيد كولاسيناك لاعب أتالانتا المباراة مصاباً بحلول الدقيقة 17 وحل بدلاً منه بازاليتش.

ويستضيف ملعب "أتليتي أزوري أيطاليا"، مباراة العودة بين مارسيليا وأتالانتا، يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، لحسم المتأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من مباراة روما وباير ليفركوزن، في نهائي البطولة.