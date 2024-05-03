إبراهيم سعيد مشاركه الشناوي مع الأهلى على حساب شوبير ظلم

ياسر رشاد - القاهرة - قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن مصطفى شوبير هو الأحق بحراسة مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وأنه من يستحق التواجد بشكل أساسي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي وفي مباريات مسابقة الدوري.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج بلس 90:" مصطفى شوبير يقدم مباريات مميزة مع الأهلي هذا الموسم ويستحق التواجد بشكل أساسي على حساب محمد الشناوي، وحتى إذا أخطأ شوبير خلال المرحلة المقبلة لابد أن يتم الدفع به وهذه هي كرة القدم".

وأضاف:" لابد علي محمد الشناوي أن يدعم مصطفى شوبير لأنه يستحق ذلك وستكون فارقة معه بشكل جيد جدًا".

وأتم:" إذا قام مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الدفع بـ الشناوي على حساب مصطفى شوبير سيكون قرار ظالم".