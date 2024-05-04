رسميا.. “كاف” يعلن موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن موعد مباراة الزمالك ونضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد الكاف في بيان رسمي له: “مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي ستلعب في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب البلدي ببركان يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري”.

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ولم يٌعلن الكاف حتى الآن عن موعد مباراة الإياب لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم 19 مايو الجاري في القاهرة.

وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، عقب تخطيه فريق دريمز الغاني بالفوز عليه بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

فيما تأهل نهضة بركان المغربي لنهائي الكونفيدرالية عقب تخطيه فريق اتحاد العاصمة الجزائري بعد انسحاب بطل الجزائر من مواجهتي الذهاب والإياب بسبب أزمة القمصان.

وتعد هذه النسخة هي الثانية التي يلتقي فيها الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية، وذلم بعد فوز الزمالك عليه في عام 2019 بركلات الجزاء الترجيحية.