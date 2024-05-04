لاعب الزمالك السابق يرحل عن قناة النهار بسبب انتقاد إبراهيم سعيد لـ شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن صلاح سليمان لاعب الزمالك السابق، رحيله عن قناة النهار، بسبب انتقاد إبراهيم سعيد مقدم برنامج "بلس 90"، لقائد الأبيض محمود شيكابالا، وكان الأول محللا في البرنامج السابق.

وقال سليمان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "أشكر المسؤولين على قناة النهار، على إتاحة الفرصة لوجودي في الاستديو التحليلي، كنت أظهر وأتكلم بحيادية سواء للأهلي أو الزمالك، شعرت أنني لن أضيف شئ، بالعكس يتم الأخذ من رصيدي وحب الجمهور لي كلاعب أو محلل".

وأضاف: "معروف حبي للزمالك والجمهور والكيان، وهذه أشياء تمثل لي الكثير وأحترمها، وأحترم كابتن إبراهيم ووجه نظره، لكنني لن أتمكن من إضافة الجديد في البرنامج، في ظل عدم وجود حيادية في سرد الخبر، في الماضي كنت لاعب ولا أحب أن يعاملني أحد بهذه الطريقة، وشعرت أنني سأكون شخص غير إيجابي ولم أتمكن من التحدث عن المشاكل فقط، بدون كرة".

وشهدت الفترة الماضية، حديث إبراهيم سعيد، عن محمود شيكابالا، ورحيله بنهاية الموسم بقرار من البرتغالي جوزيه جوميز، بالإضافة إلى عدم أهميته في الفريق.

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