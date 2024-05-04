"3 تغييرات".. التشكيل المتوقع للأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة الجونة، في السابعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري.

وتنقل مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الجونة، ويشهد 3 تغييرات عن المباراة السابقة ضد الإسماعيلي.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للأحمر يبدأ المباراة بثلاثي جديد عن لقاء الإسماعيلي وهم، رامي ربيعة بدلا من محمود متولي، أحمد كوكا بدلا من مروان عطية، وفي الهجوم حسين الشحات بدلا من أحمد عبدالقادر.

ويبدأ مارسيل كولر مباراة الأهلي والجونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول، محمود متولي

خط الوسط، إمام عاشور، أحمد كوكا، أكرم توفيق

خط الهجوم، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي

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