"رهان بـ 200 جنيه".. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ بشأن ركلة جزاء الزمالك ضد البنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي ساخرا، على ركلتي جزاء الإسماعيلي ضد الأهلي، والزمالك ضد البنك الأهلي.

وقال إسماعيل يوسف لاعب الزمالك السابق، في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر، إن ركلة جزاء الزمالك ضد البنك صحيحة 100%، ليرد عليه عبد الحفيظ: "ماهو وجه الشبه بين ركلتي جزاء الأهلي والإسماعيلي والزمالك والبنك الأهلي؟".

واستخرج عبد الحفيظ 200 جنيه رهانا لإسماعيل يوسف في حالة الإجابة الصحيحة، وقال الأول: "الـ 200 جنيه أهي، وأجاب: الاثنان ليسا ضربة جزاء".

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