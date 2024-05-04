بمشاركة 46 دولة.. مصر تحصل علي تنظيم البطولة الدولية للطاولة لأول مرة

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري وفدًا من الاتحاد الدولي للطاولة ، لمناقشة استضافة مصر البطولة الدولية لطاولة الزهر.

وحضر كلا من أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية اردا اوغلو عضو مجلس اداره الاتحاد الدولي ورئيس لجنه تنظيم و الادارة بالاتحاد دولى و ايكوفيكا جوفانا عضو لجنة التنظيم والإدارة والذي كان في استقبالهم سامح عفيفي المدير التنفيذي ورحاب الفخراني رئيس لجنة المرأة للاتحاد المصري للألعاب الترفيهية.

وخلال الجلسة تم الاتفاق على استضافة مصر البطولة الدولية للطاولة، المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر العام الجاري بمشاركة 46 دولة.

وتعد تلك أول بطولة دولية للطاولة تستضيفها مصر، وأعرب أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية عن امتنانه بتنظيم البطولة الدولية للطاولة، ويأمل خروجها بشكل منظم.



وأشار أحمد البكري أن إقامة هذه البطولة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التواجد في جميع المحافظات بشكل عام.



ويأمل البكري استمرار زيادة شعبة اللاعبين في تلك الألعاب، وخاصة أن مصر تمتلك العديد من المواهب موضحا، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وضعت خططا وإعدادا لجميع المنتخبات.