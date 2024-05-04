بين مشاعر جوميز و5 مشاهد لا تنسى.. لماذا يتم تصوير محاضرات المدربين داخل غرف خلع الملابس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الهادي:

انتشر فيديو لمحاضرة جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، مع اللاعبين قبل مباراة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحسم الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بابا يارا الرياضي" في إياب الدور نصف النهائي من البطولة.

وانتشرت أنباء عن غضب جوميز بسبب تسريب فيديو يظهر لحظات تحفيزه للاعبين، قبل أن ينفي جوميز تلك الأنباء، مشددًا على أن علاقته بالجميع داخل النادي جيدة، ونافيًا وجود أي أزمة مع أحد في الجهاز الإداري بشأن قصة نشر الفيديو.

هذا النوع من الأحداث ليس جديدًا في كرة القدم، حيث يُنشر بين الحين والآخر فيديوهات لمدربين كبار أثناء توجيه التعليمات لفرقهم في غرف الملابس، بهدف تحفيزي أو تعليمي أو تسويقي أو من باب الحرب النفسية.

تعنيف هيرفي رينارد

عقب الانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي ضد نظيره الأرجنتيني في مونديال قطر 2022، نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي فيلماً وثائقياً عن كواليس الانتصار، وما قاله المدرب الفرنسي هيرفي رينار للاعبي "الأخضر" في غرفة تبديل الملابس.

أثار مقطع فيديو هيرفي رينارد، والذي يتضمن تحفيز اللاعبين قبل وبين شوطي مباراة كأس العالم، اهتمامًا عالميًا ووصل إلى وسائل الإعلام في الأرجنتين، حيث أبدت إعجابها بخطاب المدرب وتأثيره على اللاعبين.

تحفيز مارسيل كولر

بعد انتهاء مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بين الأهلي والوداد المغربي والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف، نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية تسجيل صوتي لمارسيل كولر المدير الفني للأهلي للاعبيه داخل غرفة خلع الملابس.

يذكر أن الأهلي نجح في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه عقب الفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي النهائي.

مواقف جوزيه مورينيو داخل غرف الملابس

مسيرة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مليئة بالأحداث والمواقف المثيرة للجدل في غرف الملابس مع الفرق التي قادها، بما في ذلك ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر يونايتد، والتي نُشر بعض منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشتهر المدرب البرتغالي بتوتراته ومشاحناته المعروفة مع بعض اللاعبين البارزين داخل غرف الملابس مثل كريستيانو رونالدو وبول بوجبا.

على الرغم من إرثه الكبير بالبطولات والنجاحات مع أندية بورتو وتشيلسي والإنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد، إلا أن مورينيو لا يخلو من المشاكل المتكررة بينه وبين اللاعبين.

حرب نفسية بطلها مانويل جوزيه

في واقعة تمنى جمهور الأهلي توثيقها بالفيديو، شارك المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، الذي كان مديرًا فنيًا للأهلي، خلال مقابلة تلفزيونية، تفاصيل حادثة حدثت في نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2006 ضد الصفاقسي التونسي.

تحدث جوزيه عن تفاعلاته مع غرفة ملابس الصفاقسي بعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل في ملعب القاهرة، حيث سمع أصوات الاحتفال من جانب الفريق التونسي بالتعادل.

دخل جوزيه إلى غرفة ملابس الصفاقسي وصاح فيهم، مؤكدًا أنهم لم يفزوا بعد، وأن الأهلي سينتصر في مباراة الإياب في تونس، محفزًا لاعبي الأهلي للتركيز والفوز في المباراة الثانية.

تفاصيل مثيرة ينشرها الكاف

تولي الحسابات الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اهتماما خاصا بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسعى جاهدة إلى نشر تفاصيل مثيرة عن أحداث وكواليس غرف الملابس خلال مراحل الإقصائيات والمباريات النهائية.

يعود هذا الاهتمام إلى رغبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تسويق بطولاته وزيادة الحماس والتشويق بين الجماهير.

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