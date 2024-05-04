تشكيل الجونة الرسمي أمام الأهلي.. إيتوجا يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة بقيادة المدرب علاء عبد العال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام الجونة في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، والتي يستضيفها ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الجونة الرسمي أمام الأهلي

حارس المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: صبري رحيل - أحمد شوشة - أحمد عبد الرسول - أحمد محمود.

الوسط: كمال أبو الفتوح - رضا صلاح، محمد الصباحي - أرنو - أيمن موكا.

المهاجم: فرانك إيتوجا.

الجدير بالذكر أن الجونة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الأهلي في الـ 11 بـ 24 نقطة.