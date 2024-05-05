اخبار الرياضه

أحمد مصطفى..نهدى لقب بطولة إفريقيا للطائره لجماهير الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب أحمد مصطفي رئيس جهاز كرة الطائرة بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية للعام الثاني على التوالي، والتأهل لنهائيات كأس العالم.

وفاز طائرة الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وقال أحمد مصطفى، إن الجهاز الفني بقيادة أحمد فتحي، ولاعبات الفريق ظهروا بمستوى مميز خلال البطولة، وكانوا على قدر المسؤولية، واستطاعوا التتويج باللقب عن جدارة واستحقاق.

وواصل: نهدي لقب بطولة إفريقيا إلى جماهير الزمالك العظيمة التي دعمت الفريق منذ أول لقاء في البطولة حتى المباراة النهائية.

واختتم: أشكر الجهاز الفني واللاعبات على الجهد الذي بُذل خلال منافسات البطولة، وتجاوزهم كل الصعوبات والتحديات التي واجهتهم خلال البطولة.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا