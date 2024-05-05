عضو مجلس ادارة المنصورة: ما يفعله اتحاد الكرة هي حرب على الأندية الجماهيرية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور إسلام مسعد، عضو مجلس إدارة المنصورة، أن ما يفعله الاتحاد المصري لكرة القدم من رفض إقامة المباريات الفاصلة لترقي الدوري هي حرب على كافة الأندية الجماهير.

وكتب مسعد عبر حسابه على فيسبوك: "إصرار اتحاد الكرة على إقامة مباريات الترقي للممتاز بدون جماهير هي حرب على كافة الأندية الحماهيرية.. بمعني أدق هو هدم واضح لمفهوم كرة القدم"

وأضاف: "لك أن تتخيل ان مباريات سيراميكا وفاركو وطلائع الجيش والبنك الاهلي وغيرهم من شركات وهيئات الدوري الممتاز مسموح لهم بحضور 10 الاف مشجع، ومطلوب من المنصورة ومنتخب السويس والترسانة وديروط اللعب بدون جماهير"