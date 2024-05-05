"بعد اهتمام القطبين".. رئيس دريمز الغاني يحدد سعر عبدالعزيز عيسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث محمد جيجي رئيس نادي دريمز الغاني، عن حقيقة المفاوضات التي تلقاها لاعب الفريق عبد العزيز عيسى للرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال جيجي في تصريحات عبر موقع "Ghana Soccer": "هناك اهتمام كبير بعدد من لاعبي فريق دريمز، وعلى رأسهم عبد العزيز عيسى وزميله إيمانويل أدجي".

وأضاف: "في حال رحيل عيسى عن الفريق، سيرحل بالسعر المناسب وهو لا يقل عن 1.5 مليون يورو".

وأكد الموقع، أن عبد العزيز عيسى يحظى باهتمام الكثير من الأندية، بالأداء المميز الذي ظهر به خلال الموسم الحالي، رفقة فريق دريمز.

وكان موقع "غانا سوكر نت" الغاني، أكد في وقت سابق وجود اهتمام من جانب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني، كان قد أشار في وقت سابق، إلى وجود اهتمام من جانب نادي الزمالك باللاعب.